Dimanche 15 mars, lors des élections municipales en France, Bally Bagayoko est élu dès le premier tour, maire de Saint-Denis. À l’annonce des résultats, il accorde sa première interview en tant qu'édile à LCI. Il déclare alors que Saint-Denis est "la ville des Rois et du peuple vivant". Des propos qui vont être transformés en "Saint-Denis, ville des Noirs". Même si la phrase n'a jamais été prononcée, la fausse information est lancée, jusqu'à s'inviter sur les plateaux de télévision.
"Saint Denis, ville de Noirs" : histoire d'une infox
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