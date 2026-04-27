Le Kényan Sabastian Sawe est entré dans la légende en devenant le premier homme à courir le marathon en moins de deux heures, remportant celui de Londres en 1 heure, 59 minutes et 30 secondes.
Sabastian Sawe, premier athlète à courir le marathon en moins de deux heures
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