Artiste solaire d'origine camerounaise, Ruthee mêle RN'B, pop et sonorités africaines dans une musique qui raconte les joies, les blessures et les espoirs de l’amour. En français comme en dioula, elle dévoile une facette intime de son univers dans son nouvel EP "Juste avant l’étincelle". Elle est l'invitée de Délia Coliné dans "À l'Affiche, Planète Afro".
Ruthee : une voix soul, entre amour et vibrations africaines
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