Des Londoniens ont réagi lundi à la démission du Premier ministre Keir Starmer, qui marque le début d’un processus qui verra la Grande-Bretagne se doter de son septième Premier ministre en une décennie.
Royaume-Uni : des Londoniens réagissent à la démission de Keir Starmer
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