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Royaume-Uni: Burnham succède à Starmer à Downing Street

information fournie par AFP Video 20/07/2026 à 16:59

Le travailliste Andy Burnham a été officiellement nommé lundi Premier ministre du Royaume-Uni et entend incarner à Downing Street un changement de style autant que politique, dans un pays confronté à des défis économiques et sociaux majeurs.

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