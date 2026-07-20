Le travailliste Andy Burnham a été officiellement nommé lundi Premier ministre du Royaume-Uni et entend incarner à Downing Street un changement de style autant que politique, dans un pays confronté à des défis économiques et sociaux majeurs.
Royaume-Uni: Burnham succède à Starmer à Downing Street
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