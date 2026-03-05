 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Robert Malley, ex-envoyé spécial américain pour l'Iran : "Cette guerre n'a pas de justification"

information fournie par France 24 05/03/2026 à 16:49

Robert Malley, ancien envoyé spécial américain pour l'Iran sous Joe Biden et acteur clé de l'accord nucléaire iranien de 2015, a accordé un entretien à France 24. Aujourd'hui chercheur associé à l'université de Yale, aux Etats-Unis, l’ancien diplomate juge que la guerre menée par les États-Unis et Israël en Iran n'est "ni nécessaire, ni justifiée, ni légale". Selon lui, l'argument d'une attaque imminente d'Israël et d'une réplique iranienne est "foncièrement absurde". Il considère qu'il n'y a "ni justification, ni objectif clair associé à cette guerre".

Proche orient
Guerre en Iran

Vidéos les + vues

1

Les Indiens célèbrent Holi, la fête hindoue des couleurs

information fournie par AFP Video 04 mars
2

Avec le soutien au "Made in Europe", l'UE va changer de doctrine économique (Séjourné)

information fournie par AFP Video 04 mars
3

La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

information fournie par AFP 04 mars
4

Ecole de Minab : un cliché des tombes suscite des infox

information fournie par France 24 04 mars
5

Marchés: l'accalmie vis-à-vis du gaz et du pétrole dope les Bourses mondiales

information fournie par AFP 04 mars
3
6

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05:00
7

Visite d'un ministre américain au Venezuela, annonciatrice d'une coopération "illimitée"

information fournie par AFP 07:56
8

Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 08:05
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
3

Prononciation de "Epstein" par Mélenchon: des "propos abjects", selon Nuñez

information fournie par AFP Video 27 févr.
1
4

Barrot: une provocation "ridicule" si le drone qui s'est approché du porte-avions est russe

information fournie par AFP Video 27 févr.
3
5

France : une Iranienne condamnée à un an ferme, le sort de deux Français en suspens

information fournie par AFP 26 févr.
1
6

L'Iran salue de "bons progrès", nouveaux pourparlers avec Washington "dans moins d'une semaine"

information fournie par AFP 27 févr.
11
7

"Epstine": Mélenchon à nouveau accusé d'antisémitisme

information fournie par AFP 27 févr.
6
8

"Opération" de Washington et Israël contre la "menace existentielle" iranienne (Netanyahu)

information fournie par AFP Video 28 févr.
1
1

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
8

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank