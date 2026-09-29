A la Une de la presse, ce mardi 29 septembre, les réactions aux révélations de Mediapart sur des propos antisémites attribués au président du RN, Jordan Bardella. La condamnation par contumace, hier, en Italie, de trois officiers égyptiens, à 10 ans de prison, pour le meurtre d'un étudiant italien il y a dix ans, au Caire. Le happy end de l’affaire « Maricarmen » en Espagne. Du foot. Et le désespoir des organisateurs de Mister Angleterre.
Révélations de Mediapart: "Jordan Bardella dans l'extrême droite ligne de Jean-Marie Le Pen"
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