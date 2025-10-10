“Tout ça va très mal se terminer”, déplore Marine Tondelier à la sortie d’une réunion de crise à l’Élysée rassemblant des chefs de parti et de groupe politique autour du président Emmanuel Macron, la patronne des Ecologistes ajoutant avoir “l'impression que plus il est seul, plus il se rigidifie sur sa position initiale”. (COMPLETE VIDI78DM3G3_FR, VIDI78DJ8CQ_FR) SONORE
Réunion à l'Élysée: "Tout ça va très mal se terminer" (Marine Tondelier)
