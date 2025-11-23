Le président sortant de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, dépose ses bulletins de vote pour les élections présidentielle et législatives. A 53 ans, il est donné favori pour remporter l'élection dès le premier tour. Il deviendrait alors le premier chef de l’État de Guinée-Bissau à effectuer deux mandats successifs depuis l'instauration du multipartisme en 1994. IMAGES
Elections en Guinée-Bissau : le président Umaro Sissoco Embalo vote
