L’adoption par le Sénat d’une loi-cadre pour faciliter la sortie de biens coloniaux des collections françaises constitue “un moment historique, symbolique et politique pour notre pays”, affirme la ministre de la Culture Rachida Dati lors de la prononciation de ses vœux.
Restitutions coloniales: loi-cadre adoptée par le Sénat, “un moment historique” (Dati)
