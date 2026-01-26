Les députés doivent se prononcer ce lundi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et les téléphones portables dans les lycées. Le texte, proposé par Renaissance, vise à protéger davantage les adolescents dont la santé mentale est mise à mal par la surexposition à TikTok, Snapchat ou encore Instagram. Les explications de Katia Roux, chargée de plaidoyer technologies et droits humains à Amnesty International France.
Réseaux sociaux : quels dangers ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro