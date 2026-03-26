Deux condamnations en deux jours pour Meta aux États-Unis : l’une pour mise en danger de mineurs, l’autre sur l’addiction. Des montants encore limités, mais des décisions inédites qui pourraient ouvrir la voie à une vague de procès et bouleverser le modèle économique des plateformes.
Réseaux sociaux : le justice américaine remet en cause le modèle de Meta et Google
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