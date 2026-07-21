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Réseaux sociaux en France : une loi pour interdire l'accès aux moins de 15 ans

information fournie par France 24 21/07/2026 à 10:48

Le Parlement doit adopter ce mardi une loi visant à interdire l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux les plus nocifs. Une mesure de protection des mineurs qui impose aussi de nouvelles contraintes aux géants du numérique.

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