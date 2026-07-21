Le Parlement doit adopter ce mardi une loi visant à interdire l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux les plus nocifs. Une mesure de protection des mineurs qui impose aussi de nouvelles contraintes aux géants du numérique.
Réseaux sociaux en France : une loi pour interdire l'accès aux moins de 15 ans
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