Le chancelier conservateur allemand Friedrich Merz a promis lundi 21 septembre le maintien de son gouvernement avec les sociaux-démocrates, assurant qu'il en allait de "l'avenir démocratique" de l'Allemagne après de cinglantes défaites électorales face à l'extrême droite et la gauche radicale. Après sa conférence de presse, Caroline de Camaret, cheffe sur service Europe de FRANCE 24, nous livre son analyse.
REPLAY : Le chancelier Friedrich Merz s'exprime après des défaites électorales
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