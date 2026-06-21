Petit-déjeuner à l'aube, promenade "à la fraîche" puis sieste sous les arbres: les consignes données à des éleveurs de la Sarthe pour aider leurs volailles à surmonter les vagues de chaleur sont aussi simples qu'efficaces.
Repas décalés et sieste sous les arbres: les volailles de Loué s'adaptent à la canicule
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