Mondial-2026: une réaction espagnole attendue, l'Allemagne survit enfin à la phase de groupe

Lamine Yamal, l'attaquant de l'équipe d'Espagne, lors d'une séance d'entraînement, à Atlanta, le 20 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Florencia Tan Jun )

Après la qualification pour les 16es de finale du Mondial-2026 de l'Allemagne, enfin sortie des poules après deux échecs traumatisants en 2018 et 2022, l'Espagne est attendue dimanche au rebond face à l'Arabie saoudite, piquée au vif après des débuts ratés contre le Cap-Vert.

Les Champions d'Europe espagnols, parmi les favoris au Mondial, devront montrer un autre visage pour rassurer sur leurs ambitions, alors que les Allemands sont sortis vainqueurs (2-1) de leur choc contre la Côte d'Ivoire et que les Pays-Bas ont réalisé un festival offensif contre la Suède (5-1).

. L'Espagne "piquée", l'incertitude Yamal

"Ils sont très remontés". C'est par ces mots que le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a traduit l'état d'esprit de ses joueurs, tenus de montrer, dimanche (16h00 GMT) face à l'Arabie saoudite, un autre football que leur indigente prestation face au Petit Poucet cap-verdien (0-0) lors de leur entrée en lice.

"Il faut gagner demain, point. La critique motive beaucoup plus et produit un effet bénéfique. Cette génération de joueurs a un énorme esprit de compétition et ils sont très piqués, très piqués, le visage sera totalement différent", a-t-il promis.

De la Fuente n'a donné aucune indication sur la présence au début de la rencontre Lamine Yamal, pas encore à 100% à la suite d'une blessure à la cuisse.

"Le plus important, c'est qu'il soit de retour, avec une envie folle de faire quelque chose de grand" a déclaré le sélectionneur à propos de la star de 18 ans, dont l'entrée en jeu avait ramené du dynamisme face aux Cap-Verdiens. Ces derniers font eux face à l'Uruguay à Miami (22h00 GMT).

. La Belgique sans Doku

Dans le groupe G, la Belgique devra faire sans son attaquant Jéremy Doku contre l'Iran dimanche (19h00 GMT) à Los Angeles. Transparent contre l'Egypte (1-1), le virevoltant ailier de Manchester City est diminué par des problèmes respiratoires.

En face, l'Iran voit son Mondial perturbé par des déboires extra-sportifs, dans le contexte du conflit face aux Etats-Unis et Israël, et d'un traitement qu'il estime injuste de la part de l'administration américaine.

Installés dans la ville mexicaine de Tijuana alors qu'ils jouent leurs matches de groupe aux Etats-Unis, les Iraniens, qui ont démarré par un nul contre la Nouvelle-Zélande (2-2) doivent supporter des aller-retours transfrontaliers difficiles, et n'ont pu atterrir à Los Angeles que samedi, un jour après leur adversaire.

Dans l'autre match du groupe, l'Egypte, menée par Omar Marmoush et Mo Salah, est toujours en quête d'une première victoire dans un Mondial, face aux All Whites néo-zélandais à Vancouver (lundi à 1h00 GMT).

. La Mannschaft douze ans après

L'Allemand Joshua Kimmich (à gauche) et l'Ivoirien Yan Diomandé à la lutte en début du choc du groupe E entre la Mannschaft et les Ivoiriens le 20 juin 2026 à Toronto ( AFP / Cole Burston )

Difficile à croire quand on évoque les Allemands, quadruples champions du monde, mais le fait est qu'ils n'étaient plus sortis qualifiés d'une phase de groupe depuis 2014, au Brésil oùs ils avaient décroché une quatrième étoile.

Malgré l'ouverture du score des Eléphants par Franck Kessié, opportuniste dans la surface pour reprendre une reprise contrée d'Amad Diallo (30e), les Allemands ont forcé la décision avec Deniz Undav, auteur d'un doublé après son entrée en jeu.

L'Allemagne, troisième nation qualifiée après le Mexique et les Etats-Unis, est en outre assurée de finir en tête du groupe E, puisque l'Equateur et Curaçao sont restés dos à dos (0-0) à Kansas City. Un premier point historique pour le plus petit participant de l'épreuve, qui jouera sa qualification face à la Côte d'Ivoire, en meilleure posture avec ses 3 points.

. Les Pays-Bas décollent

Après leur entrée en matière corsée contre le Japon (2-2), les Néerlandais ont été impressionnants contre des Suédois totalement dépassés.

Vue générale du match entre les Pays-Bas et la Suède le 20 juin 2026 à Houston. Tenus en échec par le Japon (2-2) pour leur entrée dans la compétition, les Oranje ont survolé cette fois les débats, s'imposant 5-1 ( AFP / Paul ELLIS )

Le sélectionneur Ronald Koeman n'avait opéré qu'un changement, mais quel changement! Brian Brobbey, positionné en pointe, a marqué deux buts en moins de 17 minutes, dans un match qui a tourné à la correction (5-1).

Les Pays-Bas, qui comptent parmi les sérieux outsiders du Mondial, sont en tête du groupe F avec 4 points, comme le Japon qui compte la même différence de buts (+4) mais en a marqué un de moins que les Néerlandais, en dépit de la correction infligée aux Tunisiens (4-0).

Pour les Aigles de Carthage, il n'y a pas eu d'effet Hervé Renard, nommé sélectionneur pour remplacer Sabri Lamouchi, limogé après la déroute des Tunisiens face à la Suède (5-1).

A sens unique, le 1.000e match de l'histoire de la compétition, créée par Jules Rimet et étrennée en Uruguay en 1930, aura au moins été prolifique en buts. De quoi garder un rythme élevé dans ce début d'édition puisque 109 ont été marqués en 36 rencontres (3 de moyenne).