Aujourd'hui dans "À l'Affiche", rencontre avec une grande voix du gospel qui cumule des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux : une jeune Ivoirienne qui, à seulement 26 ans, a réussi à s’imposer comme une référence mondiale dans le domaine. Depuis son tout premier EP, sorti il y a quatre ans, elle casse les codes, mêle gospel moderne, afrobeat, sonorités urbaines, et fait vibrer les scènes du monde entier. Elle est de retour avec un projet très attendu, "Allégeance", et une nouvelle date de concert au Casino de Paris. Morijah est l'invitée de Nina Masson.
Rencontre avec Morijah, voix ivoirienne du gospel urbain
