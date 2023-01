information fournie par France 24 • 31/01/2023 à 15:57

Le projet de loi de réforme des retraites a fait son entrée au Parlement ce lundi 30 janvier, en commission des Affaires sociales. Trois semaines après la présentation du texte par la Première ministre, les oppositions sont de plus en plus remontées face à la fermeté du gouvernement. Si ce dernier espérait un temps faire voter sa réforme avec l'aide des Républicains, sans passage en force via l'article 49.3 de la Constitution, cette perspective s'éloigne. L'analyse de Roselyne Febvre, spécialiste des questions de politique française à France 24.