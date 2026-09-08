Depuis un chalutier en mer Adriatique, des scientifiques italiens relâchent des milliers de minuscules pieuvres pour lutter contre une espèce de crabe envahissante qui a dévasté la production de palourdes.
"Redoutable prédateur": des pieuvres relâchées en mer Adriatique pour combattre le crabe bleu
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