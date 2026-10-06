Les Léopards auraient-ils du être privé de Coupe du Monde ?
C'est ce qu'estiment des journalistes du « Monde » et du « New York Times ». Selon eux, la FIFA aurait contourné ses propres règles en dissimulant l'inéligibilité du gardien Lionel Mpasi.
RDC : nouveau scandale pour la FIFA ?
Les Léopards auraient-ils du être privé de Coupe du Monde ?
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