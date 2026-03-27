En RD Congo, les réactions d’indignation et de sidération se multiplient après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant une femme qui vient à peine d’accoucher se faire frapper par un médecin. Des violences qui révèlent selon les collectifs féministes, un problème plus profond de prise en charge des femmes enceintes dans le pays.
RD Congo : violences envers une femme en couches, une vidéo qui fait scandale
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