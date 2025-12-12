La situation sécuritaire et humanitaire qui se dégrade fortement dans la province du Sud-Kivu dans l'EST de la RDC. Les rebelles de l’AFC/M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de la ville d’Uvira malgré la signature de l’accord de paix de Washington. Plus d’un demi-million de personnes ont fui les combats rien que ces derniers jours selon les Nations unies.
RD CONGO : L'ONU CRAINT UN "EMBRASEMENT RÉGIONAL"
