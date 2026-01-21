 Aller au contenu principal
RD Congo : inflation galopante à Uvira, la frontière avec le Burundi toujours fermée

information fournie par France 24 21/01/2026 à 23:22

Dans l’est de la RD Congo, l’économie est mise à mal par le conflit. Le Burundi avait décidé de fermer sa frontière avec la RDC lorsque les rebelles de l’AFC/M23 ont pris le contrôle de la ville d’Uvira, et depuis, le commerce est à l’arrêt. Sur les marchés, les prix ont explosé car de nombreux commerçants se fournissaient au Burundi voisin. Reportage à Uvira dans cette édition.

