Dans l’est de la RD Congo, l’économie est mise à mal par le conflit. Le Burundi avait décidé de fermer sa frontière avec la RDC lorsque les rebelles de l’AFC/M23 ont pris le contrôle de la ville d’Uvira, et depuis, le commerce est à l’arrêt. Sur les marchés, les prix ont explosé car de nombreux commerçants se fournissaient au Burundi voisin. Reportage à Uvira dans cette édition.
RD Congo : inflation galopante à Uvira, la frontière avec le Burundi toujours fermée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro