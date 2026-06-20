Des centaines de personnes participent à un rassemblement à Birmingham, au Royaume-Uni, organisé par le parti d’extrême droite Britain First. Elles réclament des "expulsions massives" de migrants. Face à ces manifestants, des militants antiracistes organisent une contre-manifestation. IMAGES
Rassemblement anti-immigration du parti d’extrême droite Britain First à Birmingham
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