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Rassemblement anti-immigration du parti d’extrême droite Britain First à Birmingham

information fournie par AFP Video 20/06/2026 à 17:52

Des centaines de personnes participent à un rassemblement à Birmingham, au Royaume-Uni, organisé par le parti d’extrême droite Britain First. Elles réclament des "expulsions massives" de migrants. Face à ces manifestants, des militants antiracistes organisent une contre-manifestation. IMAGES

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