 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial-2026: à Rio, un requin prédit une victoire du Brésil contre Haïti

information fournie par AFP Video 19/06/2026 à 20:17

Ritinha, un requin d'AquaRio, fait son deuxième pronostic pour la Coupe du monde 2026, en pariant sur une victoire du Brésil contre Haïti lors de son prochain match. Après un bref moment d'hésitation, l'animal a nagé vers un récipient placé au fond de son aquarium portant le drapeau brésilien.

Environnement
Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

La canicule s'installe dans la durée, Macron appelle à une "grande vigilance"

information fournie par AFP 18 juin
3
3

France - Sénégal : Un commentateur argentin raciste ?

information fournie par France 24 18 juin
4

Royaume-Uni: législative partielle à haut risque pour Keir Starmer

information fournie par AFP 18 juin
1
5

Nos correspondants suivent les soignants en première ligne de l'épidémie d'Ebola

information fournie par France 24 18 juin
6

Khamenei dit avoir approuvé l'accord avec Washington malgré des réserves, levée du blocus naval américain

information fournie par AFP 02:20
10
7

Top 5 IA du 18/06/2026

information fournie par Libertify 05:00
8

VivaTech 2026 : la France start-up nation ?

information fournie par Ecorama 14:00
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Ukraine: la cathédrale de la Dormition de Kiev en proie aux flammes après une frappe russe

information fournie par AFP Video 15 juin
3

IA, spatial : Macron et Modi consolident leur "partenariat stratégique" avant le G7

information fournie par AFP 14 juin
4

G7: un sommet sous haute sécurité

information fournie par AFP Video 14 juin
5

Un squelette d'Elasmosaure de 9 mètres de long bientôt vendu aux enchères en France

information fournie par AFP Video 14 juin
6

La PM japonaise Takaichi est accueillie par son homologue britannique Starmer à Downing Street

information fournie par AFP Video 14 juin
7

Les "No-G7" déferlent dans les rues de Genève avant le sommet d'Evian

information fournie par AFP 14 juin
3
8

Londres et Tokyo scellent un vaste partenariat économique et technologique

information fournie par AFP 14 juin
1

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
2

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
3

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
4

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
5

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
6

Le prix de l’essence ne va pas baisser rapidement, même en cas d’accord entre les USA et l’Iran

information fournie par Ecorama 26 mai
7

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12
8

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank