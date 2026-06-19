Ritinha, un requin d'AquaRio, fait son deuxième pronostic pour la Coupe du monde 2026, en pariant sur une victoire du Brésil contre Haïti lors de son prochain match. Après un bref moment d'hésitation, l'animal a nagé vers un récipient placé au fond de son aquarium portant le drapeau brésilien.
Mondial-2026: à Rio, un requin prédit une victoire du Brésil contre Haïti
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