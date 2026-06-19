Un total de 784 écoles et collèges, sur 60.000 établissements scolaires en France, ont décidé d'aménagements horaires, alors qu'une vague de chaleur submerge la France avec 53 départements en vigilance orange canicule, annonce le ministre de l'Education nationale lors d'un déplacement à Lucé, en Eure-et-Loir. SONORE
Canicule: aménagement horaires dans 784 écoles et collèges en France (ministre)
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