L'ancienne députée d’opposition vénézuélienne, Dinorah Figuera, rencontre le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, lors d'une rare rencontre à Caracas, pour entamer des discussions visant à préparer une transition démocratique, sous la pression des autorités américaines. IMAGES
Vénézuéla: rare rencontre entre le gouvernement par intérim et une opposante
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