Qui se trompe entre les dirigeants des sociétés cotées et les marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama • 28/04/2022 à 14:05

C'est l'une des plus grosses semaines de publications de résultats de l'année. On assiste à un décalage entre les discours des états-majors des sociétés cotées et l'évolution des cours boursiers. Pourquoi cette baisse des marchés malgré de bons résultats ? L'analyse de Thibault Prébay, directeur général adjoint de La Financière Arbevel. Ecorama du 28 avril 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com