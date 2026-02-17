 Aller au contenu principal
Quentin Deranque: Lecornu met en garde contre "la réthorique de la confrontation"

information fournie par AFP Video 17/02/2026 à 17:05

"On ne peut pas avoir la rhétorique de la confrontation en permanence et ne pas voir que ce qui se passe parfois dans cet hémicycle peut infuser dans l'ensemble de la société", déclare le Premier ministre devant les députés, lors de la séance des questions au gouvernement, après l'agression mortelle à Lyon du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, en marge d'une conférence de l'eurodéputée de La France insoumise Rima Hassan. SONORE

Crise de gouvernement
