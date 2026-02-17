"La première exigence, c'est que la vérité judiciaire passe, et je veux le dire, elle doit passer sans aucune pression sur les enquêteurs et sur l'autorité judiciaire", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors de la séance des questions au gouvernement, à propos de l'agression mortelle à Lyon du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, en marge d'une conférence de l'eurodéputée de La France insoumise Rima Hassan. SONORE
Quentin Deranque: Lecornu demande que "la vérité judiciaire passe"
