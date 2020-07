Que faire de l'épargne que vous avez mis de côté ces derniers mois ?

Ecorama : Désintoxez-moi • 14/07/2020 à 14:05

Si on recoupe les chiffres de la Banque de France et de l'OFCE, entre 75 et 100 milliards d'euros ont été épargnés par les français depuis le 18 mars. Que les épargnants vont-ils faire ces sommes ? Les explications de Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Ecorama du 14 juillet 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com