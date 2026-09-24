Ségolène Malterre et son équipe ont suivi Amine le Conquérant pendant quarante-huit heures. Du château d'Azay-le-Rideau à la basilique Saint-Denis, le vidéaste vulgarise le patrimoine français auprès d'un nouveau public. Une notoriété confrontée au cyberharcèlement. Face aux insultes racistes et islamophobes, il oppose une histoire sourcée, loin des récupérations politiques et des mythes identitaires.
Quarante-huit heures avec Amine le Conquérant
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