Kevin Germanier reconditionne les tenues Berluti portées par l’équipe de France pour les J.O de Paris. Stéphane Rolland engage le top model perse Farnoush Hamidian à s’exprimer sur l’Iran. Julien Fournié expose la diversité. Yuima Nakazato combat les I.A avec des robes de céramiques. Charlie Le Mindu créé des robes en cheveux. Imane Ayissi, seul couturier noir, exprime l’identité africaine à travers son processus créatif. La Haute Couture n’est décidément plus une vielle chose poussiéreuse!
Quand la Haute couture, version été 2026, sort du conservatisme
