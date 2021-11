information fournie par Ecorama • 15/11/2021 à 14:05

Les derniers chiffres d'nflation aux US plaident de moins en moins pour une inflation temporaire, et risquent de mettre la Fed en porte-à-faux. L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 15 novembre 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com