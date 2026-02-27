L'IA promettait d’accélérer le travail, elle commence à faire trembler les travailleurs. L'institut américain Citrini parie sur une hausse du chômage et une baisse des salaires d'ici 2028. En attendant, les agents IA capables de coder, d'acheter ou d'écrire sans aide humaine, se multiplient sur nos ordinateurs.
Quand l'IA prend le contrôle de votre ordinateur
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro