La nouvelle chanson de votre groupe préféré sonne faux? Elle n'est peut-être pas de lui: les faux morceaux générés avec l'IA par des fraudeurs se multiplient dans les catalogues d'artistes sur les plateformes de streaming, allant jusqu'à imiter leur musique.
Quand de faux morceaux générés par IA polluent les profils de vrais artistes
