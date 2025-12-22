 Aller au contenu principal
Quand de faux morceaux générés par IA polluent les profils de vrais artistes

information fournie par AFP Video 22/12/2025 à 18:21

La nouvelle chanson de votre groupe préféré sonne faux? Elle n'est peut-être pas de lui: les faux morceaux générés avec l'IA par des fraudeurs se multiplient dans les catalogues d'artistes sur les plateformes de streaming, allant jusqu'à imiter leur musique.

IA: Intelligence artificielle
1

1 commentaire

  • 19:06

    I suffit de légiférer au lieu de subir

Signaler le commentaire

