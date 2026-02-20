Selon une étude britannique, trois quarts des enfants passent moins de temps à l'extérieur que les détenus. Partout dans le monde, les écoles forestières gagnent en popularité, offrant un modèle alternatif aux salles de classe entre quatre murs. Élément Terre a visité l'une de ces écoles en Suisse, où les enfants apprennent au contact de la nature toute l'année, quelle que soit la météo.
Qu'il vente ou qu'il pleuve, des enfants de 4 à 8 ans ont école dans la forêt
