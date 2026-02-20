 Aller au contenu principal
Qu'il vente ou qu'il pleuve, des enfants de 4 à 8 ans ont école dans la forêt

information fournie par France 24 20/02/2026 à 17:42

Selon une étude britannique, trois quarts des enfants passent moins de temps à l'extérieur que les détenus. Partout dans le monde, les écoles forestières gagnent en popularité, offrant un modèle alternatif aux salles de classe entre quatre murs. Élément Terre a visité l'une de ces écoles en Suisse, où les enfants apprennent au contact de la nature toute l'année, quelle que soit la météo.

