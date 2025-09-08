Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. En deux minutes, un expert du groupe répond de façon claire et concrète aux questions que vous vous posez sur ce type d'investissement en tant qu'investisseur particulier. Pour ce premier numéro, on pose les bases avec cette question : "Qu'est-ce que le private equity?"
Qu'est-ce que le private equity ?
