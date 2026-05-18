 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 3

information fournie par Boursorama 18/05/2026 à 19:07

Et si, pour la première fois, l'économie devenait un jeu ? Avec QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sponsorisée par BoursoBank, LCP propose un format inédit : un véritable game show économique, à la croisée du divertissement et du décryptage.

À lire aussi | QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 2

Pendant 28 minutes, Thomas Croisière orchestre cette expérience hybride entre talk show et jeu où deux équipes mixtes - étudiants et chefs d'entreprise - s'affrontent, sous le regard du public, à travers des épreuves originales, inspirées directement de l'actualité économique.

Regardez le replay du 3e numéro de QE diffusé chaque dimanche à 20h30 sur LCP.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Vidéos les + vues

1

La Bulgarie crée la surprise en décrochant sa première victoire à l'Eurovision

information fournie par AFP Video 17 mai
2

Bulgarie: la gagnante de l'Eurovision de retour chez elle sous les applaudissements

information fournie par AFP 17 mai
4
3

J.Viala-Gaudefroy:"les nationalistes chrétiens veulent gagner la bataille culturelle aux Etats-Unis"

information fournie par France 24 17 mai
2
4

Ebola en RDC: alerte sanitaire internationale, premier cas en zone M23

information fournie par AFP 17 mai
2
5

Gabon : justice, réformes, France… le porte-parole d’Oligui Nguema répond

information fournie par France 24 17 mai
6

Pour Trump, le pouvoir rime avec dollars.

information fournie par France 24 07:45
1
7

Ligue 1: Lille se qualifie directement pour la Ligue des champions

information fournie par France 24 08:35
8

Rachel Reeves plaide pour un rapprochement avec l'Union européenne

information fournie par France 24 10:51
1
1

Flambée des prix de l'immobilier à Los Angeles, les Californiens peinent à se loger

information fournie par France 24 12 mai
2
2

Sommet de Nairobi: Ruto fustige les "inégalités" financières et diplomatiques que subit l'Afrique

information fournie par AFP 12 mai
4
3

Arnaques en ligne : nos données personnelles utilisées contre nous

information fournie par France 24 12 mai
4

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
5

Hantavirus: un cas contact transféré de Concarneau au CHU de Rennes

information fournie par AFP Video 12 mai
3
6

Starmer s'accroche au pouvoir, les travaillistes divisés sur son maintien

information fournie par AFP 12 mai
1
7

Hantavirus: "La situation pourrait évoluer" (patron de l'OMS)

information fournie par AFP Video 12 mai
8

Cinéma: Cannes déroule son tapis rouge

information fournie par AFP Video 12 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Huit enfants tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane

information fournie par AFP Video 20 avr.
1
5

L'Iran met en doute le "sérieux" des Etats-Unis dans le processus diplomatique

information fournie par AFP Video 20 avr.
6

Cash Confidences : faut-il faire confiance à son banquier ?

information fournie par Boursorama 22 avr.
1
7

Des marchés de nouveau sous haute tension avant l’expiration du cessez-le-feu ?

information fournie par Ecorama 21 avr.
8

Alain Minc : "Sur l'Iran, Trump finira par prétendre qu'il a gagné, mais il reculera"

information fournie par Ecorama 21 avr.
8

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank