Après la diffusion d'une vidéo dans laquelle un policier municipal de Carcassonne encarté au RN tient des paroles racistes et complotistes, le maire RN de la ville, Christophe Barthès, dénonce des propos "scandaleux" et "à vomir". "Tous les protagonistes de cette affaire sont suspendus immédiatement et sanctionnés", précise-t-il. SONORE
Propos racistes d'un policier de Carcassonne: "scandaleux" selon le maire RN
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro