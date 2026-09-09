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Propos racistes d'un policier de Carcassonne: "scandaleux" selon le maire RN

information fournie par AFP Video 09/09/2026 à 15:46

Après la diffusion d'une vidéo dans laquelle un policier municipal de Carcassonne encarté au RN tient des paroles racistes et complotistes, le maire RN de la ville, Christophe Barthès, dénonce des propos "scandaleux" et "à vomir". "Tous les protagonistes de cette affaire sont suspendus immédiatement et sanctionnés", précise-t-il. SONORE

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