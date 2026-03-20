"Qu’est-ce qui t'amène à franchir les portes du Panthéon ou du château de Vincennes ?"... Avec le programme "Les Monumentaux", des étudiants en bac pro se sont interrogés sur la politique culturelle des grands monuments français. Est-elle vraiment pensée pour les jeunes ? Une réflexion portée par l’association Une voie pour tous, fondée par Dylan Ayissi. Les étudiants nous emmènent dans leur découverte du Panthéon.
Programme "Les Monumentaux" : la culture par et pour la jeunesse
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