"C'est un soulagement, une libération", réagit Stéphane Giuranna, l'un des avocats des parties civiles, après la condamnation de l'anesthésiste Frédéric Péchier à la réclusion à perpétuité par la cour d'assise du Doubs qui l'a reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients lors d'opérations, dont 12 sont morts. SONORE
Procès Péchier:: "C'est un soulagement, une libération" (avocat des parties civiles)
