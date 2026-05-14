"Nous démontrerons dans 15 jours, lors de nos plaidoiries, la parfaite innocence de Nicolas Sarkozy", a déclaré mercredi Christophe Ingrain, l'un des avocats de l'ex-président de la République.
Procès libyen en appel: réaction de la défense de Sarkozy après les réquisitions
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