Le procès en appel de Marine Le Pen s'est achevé ce mercredi à Paris. Mais la cheffe de file du Rassemblement national va devoir attendre jusqu'au 7 juillet pour connaître la décision de la cour d'appel, et pour savoir si elle pourra ou non se présenter à l'élection présidentielle de 2027.
Procès en appel: Le Pen fixée sur son sort le 7 juillet
