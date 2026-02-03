"Je n'ai vu aucun changement dans la défense (...) Madame Le Pen avait dit que si on estimait qu'il y avait un délit, elle était prête à l'admettre. Elle n'a rien admis du tout," dit l'avocat du Parlement européen Patrick Maisonneuve lors d'une suspension de séance, alors alors que les réquisitions du parquet général contre la leader du RN, son parti et dix de ses cadres sont attendues. SONORE
Procès en appel du RN: "aucun changement dans la défense" de Marine Le Pen (avocat parlement)
