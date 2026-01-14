 Aller au contenu principal
Procès en appel des assistants parlementaires du FN : Marine Le Pen change sa stratégie de défense

information fournie par France 24 14/01/2026 à 14:40

Après avoir crié son innocence au procès politique, Marine Le Pen semble avoir amorcé un virage stratégique dans sa défense lors du procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. Elle espère, en reconnaissant cette fois un délit, voir sa peine réduite. Elle a été condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate ce qui l'empêche pour l'heure de se présenter à la présidentielle de 2027.

L'offre BoursoBank