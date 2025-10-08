Sous les applaudissements de ses soutiens, Gisèle Pelicot quitte le tribunal de Nîmes (Gard) pour la pause de midi, au troisième jour du procès en appel dans l'affaire dite "des viols de Mazan". IMAGES
Procès en appel de Mazan: Gisèle Pelicot quitte le tribunal sous les applaudissements
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro