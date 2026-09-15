Le ballet des voitures immatriculées dans le Nord et le Pas-de-Calais était ininterrompu, lundi, dans une station-service belge toute proche de la frontière: des automobilistes français passent la frontière pour atténuer les effets de la flambée des prix des carburants.
Prix de l'essence: les stations-service belges font le plein de voitures françaises
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