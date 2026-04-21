La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a assuré mardi s'attendre à des "décisions positives" concernant le prêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros. "L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt, et c'est aussi un signe que la Russie ne pourra pas tenir plus longtemps que l'Ukraine" a-t-elle ajouté.
Prêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros: Kallas s'attend à des "décisions positives"
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