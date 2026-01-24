La primaire de la gauche unitaire (sans La France insoumise, Raphaël Glucksmann ou le Parti communiste) en vue de la présidentielle se tiendra le 11 octobre, annonce la députée Clémentine Autain, lors d'une conférence de presse à Tours avec les autres candidats à la primaire.
Présidentielle: la primaire de la gauche unitaire aura lieu le 11 octobre (Autain)
